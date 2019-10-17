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Саммит Россия – Африка

Посол в Гане: Россия на саммите предложит свое видение путей решения проблем Африки

Дмитрий Суслов считает, что в Африке может быть востребован российский опыт возвращения контроля над природными ресурсами

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россия на предстоящем саммите в Сочи намерена представить весь спектр своих возможностей и определить потенциал дальнейшего взаимодействия с Африкой во всех областях, а также предложить свое видение путей решения проблем континента и отдельных стран. Об этом в преддверии саммита Россия - Африка заявил в интервью ТАСС посол РФ в Гане Дмитрий Суслов.

"Для России важно представить на экономическом форуме и саммите весь спектр своих возможностей и определить потенциал дальнейшего взаимодействия с огромной и разнообразной Африкой во всех областях, предложить свое видение путей решения проблем континента и отдельных субрегионов и стран".

Африке важен российский опыт

"Как представляется, в Африке может быть востребован российский опыт возвращения контроля над своими природными ресурсами для обретения экономической независимости со всеми вытекающими из этого последствиями для развития стран континента", - подчеркнул посол.

Россия же, по его мнению, "могла бы обратить внимание на феномен сопротивления в большинстве африканских стран попыткам навязывания им чуждых ценностей". "Так в этом году ганские власти, общественные и религиозные организации отвергли попытку западных государств внедрить в начальных школах страны систему "всеобъемлющего полового образования" (ребенок к 10 годам, дескать, должен сам определиться со своей гендерной принадлежностью), нацеленную на подрыв традиционного уклада и семьи. Таким образом, Гана послала четкий сигнал Западу - не следует навязывать Африке сомнительные эксперименты", - отметил он.

Перспективы двустороннего сотрудничества

Посол РФ в Аккре указал, что Россия и Гана "активно занимаются конкретизацией рамочных договоренностей о сотрудничестве в области атомной энергетики (соответствующее соглашение подписано в 2015 году) и их переводу в практическую плоскость".

"Хорошие перспективы дальнейшего развития связей и в традиционной для российско-ганских отношений сфере высшего образования", - добавил он. По словам посла, ежегодно на учебу в Россию выезжают до 200 молодых жителей Ганы.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
ГанаРоссияСаммит Россия – Африка
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