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Комиссия ГД нашла нарушения законодательства со стороны Meduza, Би-би-си и "Радио свобода"

Материалы будут направлены в Роскомнадзор и прокуратуру, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
Лондонский офис Би-би-си Илья Дмитрячев/ТАСС
Описание
Лондонский офис Би-би-си
© Илья Дмитрячев/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила нарушения законодательства со стороны Meduza, русской службы Би-би-си, "Радио Свобода" и ряда других иностранных медиаресурсов в период выборной кампании в РФ. Материалы будут направлены в Роскомнадзор и прокуратуру, заявил журналистам в четверг после заседания комиссии ее председатель, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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"Сегодня мы обсудили вопросы с нарушениями законодательства, которые были выявлены и в других медиаресурсах иностранных, таких, как "Радио Свобода", "Настоящее время", Meduza, русская служба Би-би-си, "МБХ-медиа", "Голос Америки". Сегодня представитель ведомства, которое курирует вопросы исполнения законодательства о СМИ, подтвердил, что действительно эти медиаресурсы нарушали законы в период, когда осуществлялась избирательная кампания, в день голосования и в день тишины", - сказал парламентарий.

"Поэтому по ним мы подготовили и с согласия комиссии направляем материалы в Роскомнадзор и прокуратуру для принятия мер реагирования", - добавил Пискарев.

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму. Речь идет об одностороннем освещении этих событий и оценках действий правоохранительных органов, а также публикации маршрутов незаконных шествий, в том числе в "Твиттере" посольства США.

27 сентября Пискарев также сообщал, что немецкая телекомпания "Дойче велле" ("Немецкая волна") обладает всеми признаками иностранного агента, вела и ведет "политическую деятельность, финансируемую из бюджета ФРГ". Он отметил, что соответствующие материалы комиссии будут направлены в Минюст для включения "Немецкой волны" в перечень организаций, обладающих признаками иностранного агента. При этом "Дойче велле" отвергла обвинения со стороны комиссии.

Центры подготовки лидеров протестов в РФ

Комиссия Госдумы получила материалы журналистских расследований о подготовке лидеров протестных акций в стране, сообщил Пискарев.

"Приходится констатировать, что протестные акции, призывы участвовать в несогласованных митингах, конечно, они срежиссированы и профинансированы, как сегодня мы по материалам [представителей СМИ] видели, из-за рубежа, - сказал Пискарев. - У нас и в России, оказывается, действуют центры по подготовке лидеров, в кавычках назовем их, лидеров протестных акций, нарушителей закона, по большому счету. И за границей есть центры, которые готовят за чужие деньги вот таких лидеров".

По его словам, полученные материалы требуют дополнительного изучения и будут направлены в правоохранительные органы. "Конечно, мы будем их изучать еще дополнительно, поскольку это журналистские расследования <...> Они требуют дополнительной проверки, что, собственно, мы и сделаем путем обращения в те органы и структуры, которые этим занимаются и обязаны по закону проводить другого уровня расследования", - отметил парламентарий.

На заседании комиссии выступили первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков, главный редактор RT France Ксения Федорова, гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев и руководитель медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.

В новость были внесены изменения (19:18 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
РоссияПискарев, Василий Иванович
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