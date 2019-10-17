Посольство России в Латвии отслеживает ситуацию с группой телеканала НТВ

РИГА, 17 октября. /ТАСС/. Посольство Российской Федерации в Латвии владеет информацией о ситуации со съемочной группой телеканала НТВ, которая находилась в Риге во время визита в республику президента Украины Владимира Зеленского. Об этом ТАСС сообщили в четверг в диппредставительстве РФ.

"Посольство в курсе того, что произошло с телевизионной группой НТВ", - отметили в посольстве.

Пресс-служба НТВ сообщила ранее, что власти Латвии аннулировали шенгенские визы корреспондентов телеканала Алексея Петрушко и Ивана Малышкина. Они прибыли в республику по туристическим визам, однако занимались профессиональной деятельностью: взяли комментарий у президента Украины о его визите в Латвию.

В свою очередь, латвийская полиция уведомила о том, что не располагает информацией о задержании российских журналистов. "У полиции нет такой информации", - сказал ее представитель.