Россия считает важным наращивать взаимодействие с Бразилией в сфере безопасности

БРАЗИЛИА, 17 октября. /ТАСС/. Россия считает важным наращивать взаимодействие с Бразилией в борьбе с терроризмом, наркоторговлей и транснациональной преступностью, а также в сфере информационной безопасности. Об этом в четверг заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой кабинета институциональной безопасности Бразилии Аугусто Элено.

"Убеждены в важности наращивания взаимодействия в борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью, а также по проблематике информационной безопасности", - сказал секретарь Совбеза РФ.

"Считаем важным продолжать конструктивный диалог в сфере безопасности с Бразилией как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах", - подчеркнул Патрушев, отметив, что российско-бразильские консультации проходят на полях встречи в Бразилиа высоких представителей государств БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

Секретарь Совбеза РФ выразил признательность бразильской стороне за организацию данной конференции, а также за практическое наполнение ее повестки дня. "Рассчитываем [на встрече представителей стран БРИКС] на конструктивный обмен мнениями по ключевым вопросам обеспечения глобальной и региональной безопасности", - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ находится в Бразилии с двухдневным визитом.