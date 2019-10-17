Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия считает важным наращивать взаимодействие с Бразилией в сфере безопасности

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев также заявил, что российско-бразильские консультации проходят на полях встречи в Бразилиа высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности
Описание
© Андрей Блашкевич/ТАСС

БРАЗИЛИА, 17 октября. /ТАСС/. Россия считает важным наращивать взаимодействие с Бразилией в борьбе с терроризмом, наркоторговлей и транснациональной преступностью, а также в сфере информационной безопасности. Об этом в четверг заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой кабинета институциональной безопасности Бразилии Аугусто Элено.

"Убеждены в важности наращивания взаимодействия в борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью, а также по проблематике информационной безопасности", - сказал секретарь Совбеза РФ.

"Считаем важным продолжать конструктивный диалог в сфере безопасности с Бразилией как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах", - подчеркнул Патрушев, отметив, что российско-бразильские консультации проходят на полях встречи в Бразилиа высоких представителей государств БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

Секретарь Совбеза РФ выразил признательность бразильской стороне за организацию данной конференции, а также за практическое наполнение ее повестки дня. "Рассчитываем [на встрече представителей стран БРИКС] на конструктивный обмен мнениями по ключевым вопросам обеспечения глобальной и региональной безопасности", - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ находится в Бразилии с двухдневным визитом.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичБразилияРоссия
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Эксперт: Путин и Эрдоган обсудят последние события в Сирии
Темами встречи может стать как военная операция Турции, так и положение дел в Идлибе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС