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Военная операция Турции на севере Сирии

Эксперт: Путин и Эрдоган обсудят последние события в Сирии

Темами встречи может стать как военная операция Турции, так и положение дел в Идлибе

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время предстоящей 22 октября в Сочи встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом может обсудить как операцию Турции в Сирии, так и положение дел в Идлибе. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС высказал вице-президент Российского совета по международным делам, чрезвычайный и полномочный посол России Александр Аксененок.

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"Россия ведет себя по-джентльменски со своим турецким партнером, учитывая его озабоченности той опасностью, которую, по мнению президента Эрдогана, представляют сирийские демократические силы, которые контролируются курдами и которые связаны с Рабочей партией Курдистана, - сказал эксперт. - В то же время я думаю, что Путин будет вправе спросить Эрдогана, в какой степени Турция готова учитывать озабоченности России по Идлибу. И это очень важно для того, чтобы партнерские отношения не были улицей с односторонним движением".

В первую очередь, подчеркнул Аксененок, на грядущих переговорах стороны должны будут обсудить ситуацию на северо-востоке Сирии и последние события в регионе, "поскольку сирийские войска установили наблюдательные пункты в городе Ракка и захватили плотину Табка". "Таким образом, они уже на восточном берегу Евфрата", - обратил внимание собеседник агентства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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