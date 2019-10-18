Горбачев рассказал о своих письмах Путину и Макрону

МОСКВА. 18 октября. /ТАСС/. Экс-президент СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и бывший председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев считает, что наибольшую опасность в мире в настоящее время представляют пренебрежение международным правом и милитаризация мировой политики. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия".

По его мнению, споры и конфликты между государствами нужно решать мирным путем за столом переговоров. "А что на деле? Ультиматумы, вмешательство, военные интервенции. Все это - в обход ООН. Рушатся соглашения, международные механизмы. Особенно отличаются в этом США, "лидируют", показывают дурной пример другим", - сказал экс-президент.

Горбачев также отметил, что в результате этого возродился культ силы и угроз. "Конечно, опыт прошлого нам подсказывает, что нельзя пренебрегать обороной, ее надо поддерживать на должном уровне", - отметил он, добавив, что для тех проблем, с которыми столкнулся сейчас мир, "военная сила, язык угроз подходят хуже всего".

Горбачев привел в пример Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "У нас на разных уровнях его любили критиковать, но вот президент США объявил о выходе из договора, и вдруг выяснилось, что этот договор - важнейшая опора стратегической стабильности. Нужны переговоры, чтобы его разрушение не привело к усугублению угрозы войны", - сказал он. Горбачев напомнил, что президент РФ Владимир Путин ввел мораторий на размещение таких ракет, и, по его словам, это могло бы стать первым шагом. "Но, повторяю, нужны переговоры, и прежде всего между Россией и США", - сказал он.

Также в интервью газете Горбачев рассказал, что писал письма Путину и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, но их содержание не раскрыл. "Я не хотел бы навязываться в советчики. Только в каких-то особых случаях обращаюсь к лидерам - как правило, это краткое письмо", - сказал он.