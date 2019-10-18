Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Горбачев рассказал о своих письмах Путину и Макрону

Экс-президент СССР также отметил опасные тенденции в мировой политике, в частности, пренебрежение международным правом и милитаризацию политики
Экс-президент СССР Михаил Горбачев Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА. 18 октября. /ТАСС/. Экс-президент СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и бывший председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев считает, что наибольшую опасность в мире в настоящее время представляют пренебрежение международным правом и милитаризация мировой политики. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия".

По его мнению, споры и конфликты между государствами нужно решать мирным путем за столом переговоров. "А что на деле? Ультиматумы, вмешательство, военные интервенции. Все это - в обход ООН. Рушатся соглашения, международные механизмы. Особенно отличаются в этом США, "лидируют", показывают дурной пример другим", - сказал экс-президент.

Горбачев также отметил, что в результате этого возродился культ силы и угроз. "Конечно, опыт прошлого нам подсказывает, что нельзя пренебрегать обороной, ее надо поддерживать на должном уровне", - отметил он, добавив, что для тех проблем, с которыми столкнулся сейчас мир, "военная сила, язык угроз подходят хуже всего".

Горбачев привел в пример Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "У нас на разных уровнях его любили критиковать, но вот президент США объявил о выходе из договора, и вдруг выяснилось, что этот договор - важнейшая опора стратегической стабильности. Нужны переговоры, чтобы его разрушение не привело к усугублению угрозы войны", - сказал он. Горбачев напомнил, что президент РФ Владимир Путин ввел мораторий на размещение таких ракет, и, по его словам, это могло бы стать первым шагом. "Но, повторяю, нужны переговоры, и прежде всего между Россией и США", - сказал он.

Также в интервью газете Горбачев рассказал, что писал письма Путину и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, но их содержание не раскрыл. "Я не хотел бы навязываться в советчики. Только в каких-то особых случаях обращаюсь к лидерам - как правило, это краткое письмо", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГорбачев, Михаил Сергеевич
Реклама на ТАСС
Источник: РФ вынесла на рассмотрение ООН решение о переносе комитета Генассамблеи из США
По данным собеседника ТАСС, Москва предлагает перенести работу Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения в Вену или Женеву
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС