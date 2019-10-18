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Спор вокруг Курил

МИД РФ назвал конфронтационными слова губернатора Токио о проведении марафона на Курилах

В дипведомстве подчеркнули, что спорт должен объединять, а не быть поводом для провокаций

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. МИД РФ считает конфронтационной шуткой слова губернатора Токио Юрико Коикэ, которая предложила провести марафон по спортивной ходьбе на Курильских островах, назвав их "северными территориями".

"К сведению уважаемой госпожи Юрико Коикэ, губернатора Токио: Уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские южные Курилы к ним не относятся", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на страницах министерства в соцсетях.

"Спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных "шуток", - подчеркнули в дипведомстве.

Ранее Коикэ, комментируя ситуацию вокруг возможного переноса марафона и соревнований по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года из Токио в Саппоро, в шутку предложила провести их на "северных территориях", как в Японии называют южные Курильские острова.

Теги
ЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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