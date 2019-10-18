Администрация Череповца завершила прием документов от кандидатов в мэры

ВОЛОГДА, 18 октября. /ТАСС/. Администрация города Череповца Вологодской области завершила прием документов от желающих занять должность мэра города, заявки подали 11 человек, все они допущены к дальнейшим этапам конкурса, сообщил ТАСС в пятницу помощник мэра города Сергей Климушкин.

Должность руководителя администрации муниципалитета стала вакантной после назначения прежнего мэра Елены Авдеевой членом Совета Федерации от органов исполнительной власти Вологодской области.

"Прием документов на участие в конкурсе на пост мэра Череповца завершен. Всего заявились 11 кандидатов", - рассказал ТАСС Климушкин.

По его данным, документы подали гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Вадим Германов, депутат Череповецкой гордумы, бывший директор МУП "Автоколонна" № 1456 Сергей Орлов, гендиректор частной компании "Эффективный партнерский Инфоцентр" Алексей Цорн, директор муниципального Банно-прачечного хозяйства Руслан Борохович, бывший первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства района Орехово-Борисово Северное города Москвы Сергей Бойцов, замначальника череповецкого управления Пенсионного фонда РФ Игорь Люсин, общественник Владислав Трофимов, аудитор Анна Пьянкова, директор ООО "Браас Капитал" Виктор Илькевич, череповецкий предприниматель Лариса Овчинникова, местная писательница Ольга Ильичева.

В ближайшее время представленные документы кандидатов будут проверены на достоверность и соответствие заявленным требованиям. 25 октября соберется комиссия из 10 человек, половину из которых составят представители мэрии Череповца, пять человек - члены правительства Вологодской области, возглавит структуру губернатор Олег Кувшинников. На заседании комиссии все кандидаты представят свои программы развития города, каждому отведено по 15 минут на представление и пять минут на ответы на вопросы. После комиссия вынесет все кандидатуры на рассмотрение гордумы с рекомендацией на одного основного претендента.

"Все решится на заседании Череповецкой гордумы 29 октября в 14:00 мск по итогам голосования депутатов", - пояснил представитель мэрии.