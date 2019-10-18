МИД России призвал осудить косовских радикалов, подрывающих ситуацию на Балканах

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Действия администрации непризнанного Косова по вторжению в населенные сербами районы подрывают стабильность в Балканском регионе. Об этом говорится в опубликованном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Рассматриваем действия администрации Косова как продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, чреватое подрывом стабильности в Балканском регионе. Происходящее является еще одной яркой иллюстрацией несостоятельности косовской "государственности", - подчеркнули в дипведомстве.

В Москве призывают международное сообщество "осудить действия косовских радикалов, нарушение ими базовых правочеловеческих принципов и стандартов, принятых в цивилизованном мире", отметили в министерстве.

"Проведение этой силовой акции свидетельствует о нервозности косовских властей в свете неудачных попыток Приштины реализовать навязчивое желание добиться членства Косова в Интерполе. Ранее, столкнувшись с перспективой очередного провала на заседании Генеральной Ассамблеи этой организации, косовары были вынуждены отозвать свою заявку", - указали в дипведомстве.

В министерстве добавили, что ситуацию усугубляет скандал с "будто бы отравленными бюллетенями, поступившими в Приштину из центральной части Сербии в ходе выборов в косовский "парламент" 6 октября". "Налицо попытка оспорить результаты партии "Сербский список", получившей все 10 закрепленных за сербами депутатских мандатов в местной ассамблее", - отметили в МИД РФ.

В среду около 100 сотрудников полицейского спецназа непризнанного Косова на 25 автомобилях, вопреки существующим договоренностям, вторглись в населенные сербами районы. В результате спецоперации были задержаны два человека. Полиция непризнанного Косова объяснила свое вторжение операцией по задержанию "причастных к убийству сербского политика Оливера Ивановича".

Косовский вопрос

Непризнанное Косово на протяжении последних лет предпринимает попытки добиться полноправного членства в таких международных организациях, как ЮНЕСКО и Интерпол, чтобы впоследствии стать полноправным членом ООН. Косово уже является членом двух специальных агентств ООН - Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Республику Косово, по версии Белграда, признают менее 100 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117, против же признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять стран - членов ЕС.