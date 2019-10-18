Неверов призвал поддержать моду на переезд из города в деревни

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Поддержка села поможет повысить рождаемость в стране, заявил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" в нижней палате Сергей Неверов, выступая в ходе Всемирного русского народного собора в Москве. Для этого политик призвал в том числе поддержать набирающую популярность практику переезда из мегаполисов в сельскую местность.

"Живя в городе, в квартире, люди не имеют даже теоретической возможности сделать пристройку, как это возможно в своем доме, чтобы расширить пространство для нового члена семьи - для ребенка <...> Нужно поддержать появившуюся в хорошем смысле моду уезжать в сельскую местность, заводить фермерское хозяйство, работать на земле. Это истории успеха, о которых нужно рассказывать, делиться ими и создавать условия для того, чтобы таких примеров было как можно больше", - сказал Неверов.

XXIII Всемирный русский народный собор открылся в Москве 18 октября под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Тема общественного форума: "Народосбережение - настоящее и будущее России".

Неверов напомнил, что народосбережение как задача является по сути государственной идеологией, что отражено в майских указах и реализуется через нацпроекты "Демография" и "Здравоохранение". Однако только материальными вложениями вопрос демографии не решить, подчеркнул он. "Важно, чтобы каждый принял свою обязанность беречь красоту божьего мира - нашей планеты. Убирать мусор после того, как отдохнули семьей на природе, обратить внимание на то, что пластик может перерабатываться, а батарейки в пультах наших телевизоров загрязняют несколько квадратных метров, попадая в почву. Их тоже можно сдать на переработку", - заявил вице-спикер.

"Если каждый будет прикладывать усилия к тому, чтобы сделать пространство вокруг себя чище, добрее, помогать тем, кто в этом нуждается, - это и станет главным двигателем народосбережения", - заключил Неверов.

Всемирный русский народный собор (до 1995 года - Всемирный русский собор, ВСР) - международная общественная организация, образованная под эгидой Русской православной церкви для обсуждения общенациональных вопросов, а также "единения русского народа". В форуме принимают участие люди разных политических взглядов и вероисповеданий. Собор объединяет представителей власти, духовенства традиционных религий России, деятелей науки, образования и культуры, делегатов русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. С 2009 года ВРНС возглавляет патриарх Кирилл.