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Саммит Россия – Африка

Посол РФ в Зимбабве назвал добычу платины флагманским проектом двух стран

Первый в истории саммит Россия - Африка призван еще больше сблизить подходы Москвы и стран региона к решению актуальных вопросов современности, отметил Николай Красильников

ТАСС, 18 октября. Главные направления развития экономических связей между Россией и Зимбабве - разработка запасов платины и добыча алмазов. Об этом в преддверии саммита Россия - Африка заявил в интервью ТАСС посол РФ в Зимбабве Николай Красильников.

"Флагманскими проектами российско-зимбабвийского сотрудничества являются освоение одного из крупнейших в мире месторождений металлов платиновой группы "Дарвендейл" недалеко от Хараре и разворачивающаяся в нескольких районах Зимбабве деятельность АК "Алроса", - сказал он. - На основании межправительственного соглашения 2014 года разработкой месторождения занимается СП с участием российской инвестиционно-промышленной группы "Ви Холдинг". "В планах строительство горно-обогатительного комплекса. "Алроса" приступила к работе в Зимбабве в развитие договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе официального визита в Москву в январе этого года президента Эммерсона Мнангагвы. В июне [создано] совместно с Национальной алмазодобывающей компанией Зимбабве СП по разработке залежей алмазов", - сказал дипломат.

"На недавнем заседании Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Зимбабве, которое прошло в августе в Москве, несколько российских компаний выразили готовность поделиться с зимбабвийскими партнерами знаниями и практическими наработками в сферах добычи полезных ископаемых, энергетики, сельского хозяйства, массовых коммуникаций, - подчеркнул Красильников. - Большинство этих предложений зимбабвийская сторона приняла к изучению. Москва и Хараре ведут заинтересованный диалог по сотрудничеству в области освоения передовых технологий. Так, в Зимбабве активно продвигается работа по созданию Национального космического и геопространственного агентства".

Сближение позиций России и Африки

"Первый в истории саммит Россия - Африка призван еще больше сблизить подходы Москвы и стран региона к решению актуальных вопросов современности, а также предоставить возможности государственным структурам и деловым кругам для обсуждения имеющихся договоренностей и рассмотрения перспективных направлений взаимодействия, - отметил посол. - Исходим из того, что в Сочи главы государств и правительств, руководители ведущих африканских организаций подтвердят свою готовность сообща, при соблюдении норм международного права и отстаивании ключевой роли ООН в мировых делах, отвечать на современные вызовы и угрозы. Запланированное учреждение форума партнерства Россия - Африка придаст новый импульс сотрудничеству в различных сферах, включая инвестиции, торговлю, науку и технику. Саммит станет важным вкладом в укрепление позиций России и друзей нашей страны, в том числе для возвышения голоса Африки на мировой арене, а также в продвижение российских интересов в регионе и в обеспечение его устойчивого социально-экономического прогресса".

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЗимбабвеЕгипетРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-Мнангагва, ЭммерсонСаммит Россия – Африка
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