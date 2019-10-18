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Алиханов планирует принять участие в выборах главы Калининградской области в 2022 году

Он отметил, что хочет жить в Калининграде и завершить начатое

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов намерен участвовать в выборах главы региона в 2022 году, сообщил он в пятницу ТАСС.

"Я планирую участвовать в выборах губернатора в 2022 году, но сами понимаете, у каждого их нас - избирателей и у меня, еще есть время. Я не могу сказать точно, понесу ли документы в избирком такого-то числа. Никто не может ничего загадывать, но сейчас у нас много задач, и быстро их решить не получится. Я хочу жить в Калининграде и завершить начатое", - сказал он.

Алиханов родился 17 сентября 1986 года в городе Сухуми. Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов РФ по специальностям "Финансы и кредит" и "Юриспруденция", является кандидатом экономических наук. С 2010 года работал в Министерстве юстиции РФ, с 2013 года перешел на государственную службу в Министерство промышленности и торговли РФ.

В сентябре 2015 года стал зампредседателя правительства Калининградской области, 30 июля 2016 года назначен врио главы областного правительства. 6 октября 2016 года Алиханов стал врио главы региона. На выборах губернатора 10 сентября 2017 года Алиханов, поддержанный партией "Единая Россия", одержал победу, получив поддержку 81,06% голосов избирателей.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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