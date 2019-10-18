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Обновлено 

Ушаков: РФ готова рассмотреть кандидатуру Салливана самым конструктивным образом

Помощник президента уточнил, что Москва ждет от Вашингтона запрос на агреман на нового посла в России

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия ждет от США запрос на агреман на нового посла в России Джона Салливана и готова рассмотреть его самым конструктивным образом. 

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Об этом заявил журналистам в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пусть подают документы, рассмотрим самым конструктивным образом", - сказал он, отвечая на вопрос, направили ли уже американцы запрос на агреман.

3 октября 2019 года завершились полномочия Джона Хантсмана на посту посла США в России. Президент США Дональд Трамп 17 октября направил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана, выдвинутого ранее на пост посла в Москве.

Теги
СШАРоссияУшаков, Юрий ВикторовичТрамп, ДональдХантсман, ДжонСалливан, Джон
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