Ушаков: РФ готова рассмотреть кандидатуру Салливана самым конструктивным образом

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия ждет от США запрос на агреман на нового посла в России Джона Салливана и готова рассмотреть его самым конструктивным образом.
Об этом заявил журналистам в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Пусть подают документы, рассмотрим самым конструктивным образом", - сказал он, отвечая на вопрос, направили ли уже американцы запрос на агреман.
3 октября 2019 года завершились полномочия Джона Хантсмана на посту посла США в России. Президент США Дональд Трамп 17 октября направил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана, выдвинутого ранее на пост посла в Москве.