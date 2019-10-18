Ушаков призвал Дипакадемию не сдавать завоеванные позиции в подготовке дипломатов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Необходимо делать все возможное, чтобы удержать завоеванную нишу в подготовке и повышении квалификации дипломатов. Об этом заявил в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков на торжественном вечере, посвященном празднованию 85-летия со дня создания Дипломатической академии МИД России.

"Мы живем не только историей, не только воспоминаниями об успехах, славных традициях Дипакадемии, хотя эти воспоминания, несомненно, приятны, - отметил он. - Но все-таки прежде всего нужно думать о настоящем, делать все возможное, чтобы академия продолжала высоко держать планку, никому не отдавала завоеванные предшественниками позиции, не отдавала свою нишу в системе подготовки и повышения квалификации дипломатов".

Помощник главы российского государства дал высокую оценку новому ректору Дипакадемии, бывшему послу РФ в Великобритании Александру Яковенко. "На мой взгляд, это именно то, что сейчас нужно, - подчеркнул он. - Посол в крупной и весьма сложной стране, человек с кругозором, доктор юридических наук, профессор - мне представляется отличная смесь практика и аналитика. Сам Яковенко полон энтузиазма, понимает, за что взялся. Хотел бы искренне пожелать ему и всем нам успехов и удачи".