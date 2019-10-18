Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ушаков призвал Дипакадемию не сдавать завоеванные позиции в подготовке дипломатов

Помощник главы государства также дал высокую оценку новому ректору Дипакадемии, бывшему послу РФ в Великобритании Александру Яковенко

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Необходимо делать все возможное, чтобы удержать завоеванную нишу в подготовке и повышении квалификации дипломатов. Об этом заявил в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков на торжественном вечере, посвященном празднованию 85-летия со дня создания Дипломатической академии МИД России.

"Мы живем не только историей, не только воспоминаниями об успехах, славных традициях Дипакадемии, хотя эти воспоминания, несомненно, приятны, - отметил он. - Но все-таки прежде всего нужно думать о настоящем, делать все возможное, чтобы академия продолжала высоко держать планку, никому не отдавала завоеванные предшественниками позиции, не отдавала свою нишу в системе подготовки и повышения квалификации дипломатов".

Помощник главы российского государства дал высокую оценку новому ректору Дипакадемии, бывшему послу РФ в Великобритании Александру Яковенко. "На мой взгляд, это именно то, что сейчас нужно, - подчеркнул он. - Посол в крупной и весьма сложной стране, человек с кругозором, доктор юридических наук, профессор - мне представляется отличная смесь практика и аналитика. Сам Яковенко полон энтузиазма, понимает, за что взялся. Хотел бы искренне пожелать ему и всем нам успехов и удачи".

Теги
РоссияУшаков, Юрий Викторович
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
МИД России: дата встречи нормандского формата пока не согласована
Пока даты нет, отметил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС