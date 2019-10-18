Эксперты: ЕС не готов к расширению в ближайшее время

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Евросоюз в ближайшем будущем не станет расширять свой состав. Такое мнение в пятницу ТАСС выразили российские эксперты, комментируя итоги саммита ЕС.

"На мой взгляд, ЕС не готов к этому, - сказал заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. - ЕС будет, оставаясь привлекательным пространством, держать желающих присоединиться на крючке, но в итоге никаких решений о включении в состав принято не будет".

По его словам, привлекательность ЕС поддерживается различными механизмами ассоциированного партнерства, при этом странам не говорят ни да, ни нет. "Это будет касаться стран "Восточного партнерства", Украины, Армении, Грузии. ЕС выгодно держать окраины в состоянии готовности вступить, побуждая руководство стран проводить необходимые реформы в русле своей философии", - пояснил Белов.

По его мнению, сейчас в Евросоюзе оптимальное количество членов. "Последнее расширение так и останется последним. У ЕС множество нерешенных проблем, которые на саммите озвучили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, поэтому ближайшие 10 лет они будут заниматься их решением", - считает эксперт. Он добавил, что ЕС для соседей остается самой привлекательной социально-экономической системой, которой пока нет альтернативы.

Как отметил эксперт Института Европы РАН Павел Кандель, учитывая, что решение о начале переговоров ЕС с Албанией и Северной Македонией было отложено, Евросоюз не планирует расширяться. "Ситуация зависла из-за Франции и Нидерландов, которые утверждают, что кандидаты не выполнили все условия для вступления, однако это лишь формальная причина", - подчеркнул он.

Специалист напомнил о заявлениях Макрона, который не раз говорил, что Евросоюз должен укрепиться, прежде чем расширяться. "Это значит, что никакого расширения быть не должно, пока не будет проведена реформа самого ЕС", - добавил Кандель.

О расширении ЕС

Ранее в пятницу лидеры ЕС в ходе заседания Совета Европейского союза в Брюсселе не смогли договориться по дате о начале переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией.

В настоящее время кандидатами на вступление в Евросоюз выступают государства Балкан и Турция, другие страны не рассматриваются даже теоретически. При этом с Турцией переговоры о вступлении были начаты еще в 2005 году, сейчас этот процесс находится в замороженном состоянии.

Главными сторонниками расширения ЕС сегодня выступают страны союза, присоединившиеся к нему в 2004 году, что вызвало острый институциональный кризис Евросоюза и усиление евроскептических настроений в "старых" странах сообщества.