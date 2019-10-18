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Матвиенко поблагодарила Дипакадемию за подготовку видных деятелей Совета Федерации

По словам председателя Совета Федерации, Дипломатическая академия активно развивается, что полностью соответствует задачам и вызовам, которые ставит перед нами современный мир

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила работу Дипломатической академии по подготовке видных специалистов палаты в поздравлении по случаю 85-летия Дипломатической академии. Текст поздравления зачитал помощник президента РФ Юрий Ушаков на торжественном вечере, посвященном празднованию 85-летия со дня создания Дипломатической академии МИД России.

"Ваше учебное заведение по-настоящему уникально. Здесь готовят специалистов-международников широкого профиля из числа тех, кто только что закончил среднюю школу, проводится огромная работа по повышению квалификации отечественных и иностранных дипломатов", - сказала она.

"Трудно переоценить вклад академии в переподготовку кадров для федеральных и региональных органов государственной власти, участвующих в межгосударственной и межпарламентской деятельности, - отметила Матвиенко. - Особые слова благодарности преподавателям академии за подготовку целой плеяды видных политиков, которые плодотворно трудились и трудятся в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. В стенах академии они постигли тонкости дипломатии, помогающие отстаивать национальные интересы нашей родины на международной арене".

Матвиенко также отметила, что сегодня Дипломатическая академия активно развивается, что полностью соответствует задачам и вызовам, которые ставит перед нами современный мир. "В учебном процессе используются передовые конструктивные идеи и концепции, предлагающие эффективные пути решения глобальных и региональных проблем. Это позволяет выпускать специалистов, обладающих фундаментальными знаниями и практическими навыками в самых разных областях международной жизни", - добавила она.

Спикер Совфеда пожелала, чтобы 85-летие Дипакадемии стало "новой точкой отсчета для ее дальнейших достижений на благо Отечества".

Дипломатическая академия ведет свою историю с 1934 года, когда при Народном комиссариате иностранных дел СССР был создан Институт по подготовке дипломатических и консульских работников с двухлетним сроком обучения. Позднее институт был преобразован в Высшую дипломатическую школу, а в 1974 году - в Дипломатическую академию МИД СССР.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияУшаков, Юрий Викторович
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