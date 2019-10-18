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Военная операция Турции на севере Сирии

Ушаков не стал комментировать договоренности США и Турции по Сирии

Анкара и Вашингтон ранее договорились о приостановке боевых действий

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков оставил без комментариев вопрос об оценке Москвой договоренностей между Анкарой и Вашингтоном по северо-востоку Сирии.

"Мы знали о визите вице-президента Майкла Пенса", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать достигнутые в четверг соглашения.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. 17 октября США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Теги
СШАТурцияРоссияУшаков, Юрий ВикторовичПенс, Майкл (Майк)Военная операция Турции на севере Сирии
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