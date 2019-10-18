Победителей первого кадрового конкурса в Ингушетии трудоустроят в течение 10 дней

МАГАС, 18 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в течение 10 дней трудоустроить в структуре исполнительной власти региона лучших из 60 финалистов первого республиканского конкурса "Ингушетия. Курс на обновление", передает корр. ТАСС.

"Мы составим пакет идей из ваших предложений, с которыми более подробно ознакомится глава региона. И лучшие из 60 финалистов получат в течение 10 дней предложения по трудоустройству", - сказал первый вице-премьер республики Михаил Илезов на закрытии конкурса.

Всем 60 финалистам были вручены сертификаты об участии в финале кадрового конкурса, все они будут включены в кадровый резерв региона. "Подобный проект осуществляется в республике впервые, честно говоря, мы не ожидали такого количества заявок, которые поступили не только из региона, но и субъектов страны, и даже из-за рубежа. Вы, все 60 участников, уже победители конкурса, получите соответствующий сертификат и будете зачислены в кадровый резерв республики, ваши кандидатуры будут рассматриваться при решении кадровых вопросов - мы оставили должности и вице-премьера, и министров, и заместителей министров, и руководителей комитетов", - сказал глава региона Махмуд-Али Калиматов на закрытии конкурса.

По словам руководителя субъекта, в дальнейшем работой также будут обеспечены и сильнейшие участники первого (заочного) этапа. "Также у нас есть парламент, состоящий из комитетов, которые в моем понимании, работают не в полную силу. Вы проявили очень высокий уровень подготовки в заочном этапе, и мною принято решение и из тех, кто не прошел в финал, формировать резерв, который будет учитываться в дальнейшем продвижении и выдвижении на работу. Вы молодые и талантливые и именно вы сможете что-то изменить, пусть через три года, чтобы наша республика развивалась и процветала", - добавил Калиматов.

Глава региона выслушал предложения и идеи по развитию республики, решению первоочередных проблем и задач от участников конкурса. "Мы завершаем республиканский кадровый конкурс, мы, как представители академии, провели много региональных конкурсов, но ни одного такого конкурса, как в Ингушетии, у нас не было, не было ранее такого случая, когда глава региона на завершающем этапе конкурса присутствовал бы и общался непосредственно с участниками, и чтобы у участников была возможность предложить свои идеи", - сказал декан факультета оценки и развития управленческих кадров РАНХиГС Илья Шебураков.

Кадровый конкурс "Ингушетия. Курс на обновление" проводится под эгидой РАНХиГС, он стартовал 30 августа. В конкурсе приняли участие 3700 человек, по балльной системе заочного этапа из них были отобраны 60 финалистов, которые прошли в очный этап.