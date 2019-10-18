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БРИКС

Патрушев и Болсонару отметили недопустимость вмешательства в дела суверенных стран

БРИКС объединяет настрой в пользу неукоснительного соблюдения международного права, подчеркнули в Совбезе РФ

БРАЗИЛИА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару принял в пятницу в Бразилиа участников встречи высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Патрушев и Болсонару отметили, что страны БРИКС объединяет настрой в пользу неукоснительного соблюдения международного права, принципов многосторонности, уважения государственного суверенитета и недопущения вмешательства во внутренние дела других стран", - сообщил журналистам по итогам встречи пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.

По его словам, Патрушев на встрече с Болсонару также высоко оценил энергичную работу бразильского председательства в БРИКС. Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Россия поддерживает заявленные Бразилией приоритеты и приветствует наращивание взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичБразилияРоссияБРИКСБолсонару, Жаир
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