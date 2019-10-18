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МИД РФ направил ноту США из-за инцидента с американскими дипломатами под Северодвинском

В посольстве США в Москве заявили, что не комментируют дипломатическую переписку

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. МИД России направил ноту протеста посольству США в Москве в связи с инцидентом с американскими дипломатами, которые были сняты с поезда под Северодвинском. Об этом заявили ТАСС в пятницу в российском дипведомстве.

"Нота уже направлена", - сказал собеседник агентства.

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В посольстве США в Москве заявили ТАСС, что не комментируют дипломатическую переписку.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инцидент с американскими дипломатами произошел 14 октября. Их подозревают в административном преступлении, предусмотренном п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации"). Северодвинск - город с регламентированным посещением для иностранных граждан.

Как заявляли после произошедшего представитель Госдепартамента и посольство США в Москве, дипломаты "надлежащим образом" уведомили российские власти, в частности Министерство обороны РФ, о своей служебной командировке. Однако, как указали в МИД РФ, целью поездки они заявили Архангельск.

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