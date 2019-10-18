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МИД РФ: Москва считает важными дискуссии в ОБСЕ по предотвращению военных инцидентов

Прошедшие встречи подтвердили важность контактов военных представителей на площадке ОБСЕ, в частности по проблематике инцидентов, отметили в ведомстве

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия считает необходимым и видит пользу в обсуждении на площадке ОБСЕ проблематики предотвращения военных инцидентов. Об этом заявил и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Андрей Воробьев, выступая на совместном заседании Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности 16 октября, текст выступления опубликован в пятницу на сайте МИД РФ.

"Прошедшие встречи подтвердили важность контактов военных представителей на площадке ОБСЕ, в частности по проблематике инцидентов. Видим пользу в рассмотрении данной тематики, считаем важным делиться позитивным опытом в сфере реализации двусторонних соглашений по предотвращению инцидентов на море и в воздухе, а также опасной военной деятельности", - сказал он.

Воробьев отметил, что российская сторона внимательно изучает инициативу о разработке кодекса поведения по транспарентности, уменьшению опасности, предотвращению и урегулированию военных инцидентов. "Что касается добровольных мер транспарентности, то разделяем точку зрения, что они должны осуществляться на основе взаимности. Со своей стороны проявляем достаточную открытость, направляя государствам - участникам ОБСЕ добровольные уведомления об учениях, проводим дополнительные брифинги в Москве, Брюсселе и Вене о мероприятиях военной деятельности", - добавил он.

При этом Воробьев подчеркнул, что Россия видит "продолжение политики сдерживания, санкций и отказа от военного сотрудничества, которые несовместимы с курсом на возобновление доверия в военной области". "В этих условиях модернизация Венского документа 2011 года, активно продвигаемая западными делегациями в качестве некой "панацеи" для улучшения ситуации в сфере евробезопасности, для России неприемлема", - сказал он.

Как заявил и.о. обязанности руководителя делегации РФ, Россия со своей стороны готова продолжать усилия по деэскалации в Евро-Атлантике и Евразии: "Прежде всего, необходимо сосредоточиться на практических шагах по деэскалации, уменьшению военного противостояния, восстановлению военных контактов", - считает Воробьев.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности. Он является политически обязательным, ратификации не подлежит. Целью документа является осуществление согласованного набора взаимодополняющих мер укрепления доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ. В соответствии с документом, государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах.

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