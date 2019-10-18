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Медведев в Белграде проведет переговоры с президентом и премьер-министром Сербии

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит 19 октября Сербию по приглашению президента этой страны Александара Вучича для обсуждения всего комплекса российско-сербских торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений, сообщили в пресс-службе правительства России. По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.

Кроме того, как ожидается, Медведев примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от нацистов. В рамках визита премьера также состоятся переговоры главы МИД Сербии Ивицы Дачича и вице-премьера РФ Юрия Борисова.

В сентябре Медведев и Вучич обсуждали по телефону предстоящий визит. Как сообщала пресс-служба сербского президента, Медведев "сказал, что рад визиту в Белград и совместному празднованию победы над фашизмом". Он также заявил, что продолжит работать над дальнейшим развитием сотрудничества Сербии и России и договариваться о совместных проектах.

Позднее Вучич заявлял, что визит главы российского правительства означает новый шаг в расширении двустороннего сотрудничества, так как ожидается подписание новых международных документов. "Для меня будет честью в субботу, 19 октября 2019 года, сказать "добро пожаловать" Дмитрию Медведеву", - написал Вучич в пятницу на своей странице в "Инстаграме".

Руководитель сербского МИД Дачич также отмечал, что участие российского премьера в праздновании 75-летия освобождения Белграда от фашистов является особой честью для Сербии. Министр отметил, что Сербия особенно благодарна России за твердую и последовательную поддержку ее территориальной целостности и суверенитета, а также за усилия решить вопрос Косова мирными и дипломатическими средствами.

В последний раз Медведев посещал Белград в 2009 году.

Программа визита

Как сообщила пресс-служба сербского лидера, Медведев и Вучич примут участие в параде сербских вооруженных сил, приуроченном к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов. По данным Минобороны Сербии, парад 19 октября пройдет на военном аэродроме Батайница под Белградом. В смотре примут участие свыше 2,4 тыс. военнослужащих, 100 боевых машин и систем, 25 вертолетов и самолетов. "Изюминкой" парада станет демонстрация предоставленных Россией Сербии в качестве военной помощи бронетранспортеров БРДМ-2, истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-35 и три Ми-17.

Программой визита также предусмотрены 45-минутные переговоры Вучича и Медведева тет-а-тет, церемония подписания двусторонних документов. Среди них - соглашение о кредите на 172,5 млн евро, соглашение об упрощении фитосанитарного контроля и о строительстве с участием "Росатома" центра по использованию мирного атома на сербской территории.

Также запланировано заявление для прессы президента и премьера. Завершится визит праздничным концертом в белградском концертном зале "Сава центр".

Пакет документов

Россия и Сербия в рамках визита премьера подпишут соглашение о кредите на 172,5 млн евро. Средства пойдут на строительство железной дороги до границы с Черногорией, создание Единого диспетчерского центра, электроинфраструктуры на участках Белград - Будапешт и Стара-Пазова - Нови-Сад. Общая стоимость этих проектов оценивается в 230 млн евро, из которых 57,5 млн евро выделит сербская сторона.

Отдельно будут подписаны соглашение о модернизации 209,8 километров железной дороги от города Валево до границы с Черногорией и договор о проектировании и строительстве Единого диспетчерского центра на сумму 9,48 млн евро.

Как сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько, готовящееся к подписанию межправсоглашение о строительстве центра по использованию мирного атома предусматривает конкретную последовательность шагов по запуску этого проекта. По его словам, подготовительная работа по согласованию конфигурации и определению площадки размещения этого центра уже началась, через несколько месяцев запланирован выход на подписание генерального контракта.

В начале октября министр сельского хозяйства Сербии Бранислав Недимович сообщал о планах Москвы и Белграда подписать соглашение о применении санитарных и фитосанитарных мер для импорта сербских фруктов в РФ.

В гуманитарной сфере планируется подписать соглашение, в соответствии с которым Сербия до конца года должна передать России семь картин Николая Рериха в обмен на 166-й лист из древней кириллической рукописи - Мирославова Евангелия. Вопрос возвращения страницы из рукописи в Белград обсуждался десятилетиями. Что касается картин Рериха, то их судьба была неизвестна с 1941 года до марта 2017 года, когда корреспондент ТАСС обнаружил полотна в Национальном музее Сербии.

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