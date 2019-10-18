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Володин обсудит с руководством Таджикистана вопросы развития двустороннего сотрудничества

ДУШАНБЕ, 19 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках официального визита в Таджикистан проведет в субботу переговоры с президентом страны Эмомали Рахмоном и председателем нижней палаты парламента Шукурджоном Зухуровым.

Политики обсудят вопросы двустороннего, в том числе парламентского сотрудничества. Кроме того, у Володина запланированы встреча со студентами и преподавателями Российско-таджикского славянского университета и церемония возложения венков к памятнику Исмоилу Сомони.

В состав российской делегации, которая уже прибыла в Душанбе, вошли 11 человек - представители всех фракций Госдумы. Среди них вице-спикер нижней палаты Ольга Епифанова, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, первый замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий и первый зампредседателя комитета по международным делам Светлана Журова.

Как сообщил ТАСС Водолацкий, парламентарии двух стран затронут вопросы товарооборота, миграции и образования, запланировано подписание пакета соглашений. "Во время планового визита планируется обсудить вопросы развития и укрепления двусторонних отношений на парламентском уровне, вопросы, связанные с увеличением товарооборота между Таджикистаном и Россией, - сказал он. - По своей линии мы с коллегами будем обсуждать вопросы по увеличению количества студентов, направляемых на обучение в российские вузы, вопросы проживания наших соотечественников на территории Таджикистана".

Стороны также уделят внимание перспективам присоединения Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Я с профильным комитетом этот вопрос буду обсуждать, есть ли желание трансформировать наши отношения, расширить их уже в рамках евразийского экономического сотрудничества", - пояснил депутат.

При этом Водолацкий обратил внимание на проблему логистики, препятствующую росту двустороннего товарооборота. "Хотя общий баланс товарооборота за последние два года вырос в разы, все-таки логистика оставляет желать лучшего", - отметил он.

Россия как надежный партнер

Замглавы комитета напомнил и о военном сотрудничестве двух стран, в частности, о размещении до 2042 года российской 201-й военной базы на территории Таджикистана. "Часть границы Таджикистана передана под охрану российским пограничникам, - сказал парламентарий. - Это говорит о том, что Таджикистан видит в России надежного партнера как в экономическом направлении, так и в области обороны и безопасности".

"На сегодняшний день у нас нет ни по одному направлению напряженности в тех или иных вопросах. <... > Наши отношения сегодня находятся на пике развития", - резюмировал Водолацкий.

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