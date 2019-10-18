Медведев заявил, что одностороннего передела карты Балкан допустить нельзя

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что ни в коем случае нельзя допустить одностороннего передела карты Балкан и действий, которые могут привести к гуманитарной катастрофе в регионе. Такое мнение он выразил в интервью сербской газете "Вечерние новости" в преддверии своего визита в Белград.

"Балканы до сих пор остаются достаточно неспокойным регионом, и мы ни в коем случае не должны допустить повторения каких бы то ни было проявлений насилия, попыток одностороннего передела карты Балкан или же каких-либо иных действий, которые могут привести к гуманитарной катастрофе", - подчеркнул глава кабмина.

"Мы не можем не видеть процессов, которые идут, того напора, который в настоящий момент исходит из Приштины, - добавил он. - Тем более там совсем недавно пришли к власти ультранационалистические круги. Очевидно, что все эти события будут развиваться с удвоенной скоростью".

Отвечая на вопрос о возможности создания на Балканах "Великой Албании", Медведев заявил: "Идеи различного рода новых объединений, государств очень опасны, потому что они в конечном счете провоцируют наиболее агрессивные, наиболее националистически ориентированные круги добиваться своих целей при помощи насилия, оружия - а его в общем и целом еще хватает". Такого рода заявления он назвал очень опасными и отметил необходимость внимательно следить за процессами, которые идут в регионе.

По словам премьера, позиция России по косовской проблематике не изменилась. "Мы исходим из необходимости соблюдения суверенитета и территориальной целостности Сербии, - напомнил он. - Мы исходим из того, что при обсуждении и решении всех вопросов необходимо базироваться именно на международном праве, а не на односторонних актах".