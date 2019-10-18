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Медведев: попытки втянуть в НАТО страны с внутренними политическими противоречиями опасны

Премьер-министр подчеркнул, что "желание понатыкать базы НАТО в нашем непосредственном окружении не может у нас вызывать положительных эмоций"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Попытки затянуть в НАТО страны, в которых существуют внутренние политические противоречия, опасны. Такое мнение выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью сербской газете "Вечерние новости", которое он дал в преддверии своего визита в Белград.

"Понимаете, все попытки затянуть в НАТО страны, в которых существуют внутренние противоречия, чрезвычайно опасны", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как в России относятся к попыткам привлечь в альянс Боснию и Герцоговину.

"Вы говорите про Боснию и Герцеговину, Республику Сербскую, но мы же можем назвать и другие страны. А что происходит с Грузией? Что происходит с Украиной? Эти страны находятся в не самом простом положении", - добавил российский премьер.

Медведев указал и на то, что у России тоже есть свои интересы, связанные с обеспечением ее безопасности. "Мы крупная страна, мы ядерная страна, и желание понатыкать базы НАТО в нашем непосредственном окружении не может у нас вызывать положительных эмоций. Мы всегда отвечали на это и будем отвечать - и политически, и в военном смысле", - заявил он.

По словам российского премьера, "когда блок НАТО пытается ассимилировать страны с внутренним конфликтом, во-первых, это противоречит даже самому договору о создании Североатлантического альянса, а во-вторых, это чревато очень серьезными последствиями". "Поэтому государства, входящие в НАТО, должны 100 раз подумать, прежде чем такие решения принимать. Кстати, ровно поэтому в Европе сейчас пробивает себе дорогу идея обеспечения автономной европейской безопасности, минуя НАТО. Посмотрим, что из этого выйдет", - резюмировал Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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