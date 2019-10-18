Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев: стремление США доминировать во всем мире несет основной вред на Балканах

Премьер-министр считает, что от этих устремления США "устали и в самой Европе"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Желание США доминировать во всем мире несет основной вред на постъюгославском пространстве. Такую точку зрения высказал премьер-министр Дмитрий Медведев, комментируя в интервью сербской газете "Вечерние новости" мнение Вашингтона о том, что стремления России на постъюгославском пространстве в сущности деструктивные.

"На самом деле основной вред приносят как раз эти устремления Соединенных Штатов Америки доминировать во всем мире, в том числе на Балканах и в Европе", - заявил Медведев.

По его мнению, США демонстрируют "безудержное, абсолютно ничем не лимитированное желание доминировать во всем мире, и в Европе в том числе", им "нравится только то, что придумывают в кабинетах Белого дома, а также Госдепартамента в Вашингтоне, нравятся только те идеи, которые в конечном счете ведут к экономическому благосостоянию Соединенных Штатов". Он добавил, что в этом заключается основной курс Вашингтона. "Отсюда эти заявления о том, что Россия ту или иную сторону поддерживает или какой-то вред наносит", - считает Медведев.

Российский премьер отметил, что от этих устремления США "устали и в самой Европе". "Это означает: "Мы хотим, чтобы все оружие было американским, покупайте его у нас", - пояснил свою мысль российский премьер. - Вот что современные американские власти говорят: "Вы мало денег на оружие тратите, покупайте наше оружие. Вы зачем-то газ покупаете у России. Хотя Россия вроде бы близко к Европе, а Америка далеко, вы должны наш газ покупать, прежде всего сжиженный природный газ, поэтому откажитесь от "Северного потока - 2", прекратите работу по "Турецкому потоку". Ну и так далее".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Медведев заявил, что у России и Сербии нет политических разногласий
Премьер-министр также отметил, что Сербия проводит политику наибольшего благоприятствования в отношении российских инвестиций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС