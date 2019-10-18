Медведев: стремление США доминировать во всем мире несет основной вред на Балканах

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Желание США доминировать во всем мире несет основной вред на постъюгославском пространстве. Такую точку зрения высказал премьер-министр Дмитрий Медведев, комментируя в интервью сербской газете "Вечерние новости" мнение Вашингтона о том, что стремления России на постъюгославском пространстве в сущности деструктивные.

"На самом деле основной вред приносят как раз эти устремления Соединенных Штатов Америки доминировать во всем мире, в том числе на Балканах и в Европе", - заявил Медведев.

По его мнению, США демонстрируют "безудержное, абсолютно ничем не лимитированное желание доминировать во всем мире, и в Европе в том числе", им "нравится только то, что придумывают в кабинетах Белого дома, а также Госдепартамента в Вашингтоне, нравятся только те идеи, которые в конечном счете ведут к экономическому благосостоянию Соединенных Штатов". Он добавил, что в этом заключается основной курс Вашингтона. "Отсюда эти заявления о том, что Россия ту или иную сторону поддерживает или какой-то вред наносит", - считает Медведев.

Российский премьер отметил, что от этих устремления США "устали и в самой Европе". "Это означает: "Мы хотим, чтобы все оружие было американским, покупайте его у нас", - пояснил свою мысль российский премьер. - Вот что современные американские власти говорят: "Вы мало денег на оружие тратите, покупайте наше оружие. Вы зачем-то газ покупаете у России. Хотя Россия вроде бы близко к Европе, а Америка далеко, вы должны наш газ покупать, прежде всего сжиженный природный газ, поэтому откажитесь от "Северного потока - 2", прекратите работу по "Турецкому потоку". Ну и так далее".