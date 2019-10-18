Медведев заявил, что ООН должна играть центральную роль в мировой политике

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. ООН не исчерпала своего потенциала и в настоящее время должна играть центральную роль в мировой политике. Такое мнение выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью сербской газете "Вечерние новости" в преддверии своего визита в Белград.

"Центральную роль здесь должна играть Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности ООН, потому что это главная, ведущая международная организация. Но важны и региональные организации, и другие крупные организации, такие, как БРИКС, например, новые объединения, как ШОС", - сказал Медведев.

Он напомнил о том, что другое важное международное объединение - G20 - было сформировано в 2008 году, и отметил, что "уж точно экономические проблемы сейчас нужно решать с участием гораздо большего числа стран". "Но идеальной моделью, подчеркиваю, конечно, является Организация Объединенных Наций. Она не исчерпала своего потенциала, как об этом иногда пытаются сказать в тех или иных государствах", - заявил Медведев.

Он отметил, что "еще совсем недавно значительная часть мировых вопросов решалась на "восьмерке", в которой, кстати, принимала участие и Российская Федерация". "Потом нас оттуда выставили, сказав, что "вы нам не подходите", а сейчас активно начинают из разных стран снова манить, говорить: "Мы готовы вас снова позвать, принять" и так далее. Но ведь дело даже не в том, как с нами там поступили, а в том, что сегодня рассматривать мировые проблемы в формате "восьмерки" невозможно", - указал российский премьер, подчеркнув, что и в прежние годы "это было странно".

Время однополярного мира прошло

Глава кабмина обратил внимание на то, что на дискуссии в формате "восьмерки" всегда "приглашали другие крупные страны, стыдливо называя это форматом outreach или еще как-то, но понимая, что нельзя это только на восемь стран делить, - а сейчас тем более". Медведев выразил уверенность, что "время однополярного мира прошло, это совершенно очевидно".

Премьер-министр раскритиковал периодически выдвигаемую американцами идею сообщества демократических наций за то, что США, вероятно, видят в нем только себя и некоторых своих ближайших союзников, "а другие, видимо, в этом сообществе принимать участие не будут". По словам Медведева, такая политика - "это деление мира на части, и это очень плохо, потому что это будет вести к отсутствию коммуникаций и взаимопонимания".

"Думаю, если мы будем выстраивать международные отношения на принципах многополярного мира, взаимозависимости, уважения к суверенитету друг друга, отказавшись от попыток навязать какие-то свои рецепты построения современного государства и общества, которые основаны на национальной практике, вот тогда мы сможем договориться даже с теми государствами, с которыми у нас сейчас не все получается", - заявил он. Глава кабмина также выразил уверенность, что "и Российская Федерация, и Сербия в этих переговорах могут сказать свое очень веское слово".