Россия и Сербия выступают против членства Косова в международных организациях

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россия и Сербия выступают против принятия косовскими властями дискриминационных мер, направленных против сербского населения края. Об этом говорится в материалах, подготовленных к визиту премьер-министра России Дмитрия Медведева в Белград.

"Россия и Сербия занимают схожие позиции в отношении ситуации вокруг Косова, выступают против принятия косовскими властями дискриминационных мер, направленных против сербского населения края", - указывается в документах.

В материалах также отмечается, что "между двумя странами осуществляется тесная координация по противодействию попыткам добиться членства Косова в международных межгосударственных организациях".

Особое место в двустороннем взаимодействии Москвы и Белграда занимает культурно-гуманитарная сфера. В России принимают сербских деятелей искусства, регулярны гастроли российских исполнителей и творческих коллективов в Сербии. Укрепляется и диалог между Русской и Сербской православными церквями. "Церкви разделяют подходы к ситуации в православном мире, а также по ключевым каноническим вопросам, в том числе положению Русской православной церкви на Украине", - говорится в материалах.