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Володин обсудил с президентом Таджикистана вопросы экономического сотрудничества

Спикер Госдумы обратил внимание на рост товарооборота между двумя странами

ДУШАНБЕ, 19 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в субботу обсудил в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном экономическое сотрудничество двух стран, а также вопросы безопасности.

Спикер нижней палаты передал главе государства слова приветствия президента РФ Владимира Путина. "Благодаря тому, что вы дружите, развиваются отношения между нашими странами", - сказал Володин.

По его словам, приезд Рахмона в Госдуму в апреле текущего года "придал импульс" развитию двусторонних отношений. "Мы стали больше общаться в рамках парламентского измерения", - отметил председатель нижней палаты.

Говоря об экономическом взаимодействии, Володин обратил внимание на рост товарооборота между странами. "Эффективно развиваются экономические отношения. За прошлый год товарооборот вырос почти на 25%", - уточнил он.

В ходе встречи также были затронуты вопросы совместного противодействия вызовам и угрозам в регионе. Спикер Госдумы напомнил об угрозах, исходящих из Афганистана, указав на возможность обсуждения совместных решений по противодействию терроризму на площадке Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). "В ноябре на заседании ПА ОДКБ в Ереване обсудим с коллегами проведение очередной сессии ПА ОДКБ в Душанбе" , - добавил он.

Встреча прошла во Дворце наций, который является рабочей резиденцией лидера Таджикистана. У спикера Госдумы, который находится в Таджикистане с официальным визитом, также запланированы переговоры с председателем нижней палаты парламента страны Шукурджоном Зухуровым.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичАфганистанТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
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