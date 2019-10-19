Захарова: в ЕС должны без США решать свои вопросы с Северной Македонией и Албанией

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепартамента, в котором Вашингтон выразил сожаление в связи с тем, что на саммите ЕС было принято решение отложить переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в Европейский союз. В сообщении, размещенном в субботу в Facebook, Захарова заявила, что Брюссель должен самостоятельно разобраться с этим вопросом.

"То, что американские дипломаты "перепутали" Архангельск с Северодвинском, понять можно, - написала представитель МИД, имея в виду недавний инцидент со снятием дипломатических сотрудников США с поезда в РФ. - Страна чужая, карты не было".

"Но какой своей частью Соединенные Штаты Америки граничат с Северной Македонией и Албанией, чтобы лоббировать их интеграцию в находящееся на другом континенте объединение, Госдеп знать должен", - отметила Захарова. "Понимаю, что после выхода из ЕС Великобритании дыру нужно латать, но Брюссель должен сам разобраться, что его ждет от вступления этих стран" в ряды ЕС, подчеркнула она.

В пятницу Госдепартамент выразил надежду, что ЕС начнет переговоры по вхождению Северной Македонии и Албании в сообщество на следующем саммите в мае. Американское ведомство также отметило, что США останутся стратегическим партнером двух указанных стран и будут их поддерживать в развитии экономики, а также в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли после длительных обсуждений на саммите ЕС 17-18 октября решить вопрос о начале переговоров по приему в ЕС Албании и Северной Македонии. По сообщениям европейских источников, старт переговоров заблокировала Франция.