Володин призвал активизировать межпарламентское сотрудничество России и Таджикистана

ДУШАНБЕ, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудничество законодательных органов России и Таджикистана в настоящее время недостаточно развито, необходимо в ближайшее время возобновить работу двусторонней межпарламентской комиссии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу в ходе встречи с председателем нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджоном Зухуровым.

"Динамику задают президенты, - сказал Володин. - Но следует признать, что парламенты стран - стратегических партнеров недостаточно используют свои возможности и потенциал".

Председатель Госдумы призвал активизировать работу двусторонней межпарламентской комиссии, последнее заседание которой состоялось в 2008 году. "Необходимо возобновить и договориться, чтобы, не откладывая в долгий ящик, до конца года первое заседание прошло либо в Душанбе, либо в России", - отметил он, подчеркнув, что заседания комиссии "должны проходить каждый год".

По его словам, в рамках этой комиссии необходимо обсуждать "вопросы миграции, деловых отношений, инвестиций". Профильные комитеты двух парламентов также должны начать совместную работу по вопросам экономики, образования, социальной политики, добавил он.

"Наши отношения - это отношения больше, чем стратегических партнеров. Это отношения союзников", - подытожил Володин.

Совершенствование механизмов миграции

Председатель нижней палаты российского парламента заявил о важности перехода к "более цивилизованным формам" трудовой миграции. В 2018 году, уточнил он, граждане Таджикистана, работающие в РФ, перечислили на родину "почти треть ВВП" - $2,5 млрд. "Мы должны делать все, чтобы те, кто выбрал местом работы Россию, были подготовлены, знали язык", - сказал он, отметив, что знание русского языка позволяет мигрантам "состояться как квалифицированным специалистам".

В связи с этим Володин призвал более активно "участвовать в диалоге с трудовыми мигрантами". В частности, речь идет о решении вопросов социального характера, добавил он.

По его мнению, необходимо расширить возможности привлечения специалистов из Таджикистана в регионы РФ. "Должны заключаться соглашения межрегионального сотрудничества", - заключил спикер Госдумы.

Председатель нижней палаты находится в Таджикистане с официальным визитом. Он уже провел переговоры с президентом страны Эмомали Рахмоном.

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