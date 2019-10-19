Богданов обсудил в Катаре ситуацию на Ближнем Востоке и коллективную безопасность

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел в Дохе встречу с заместителем премьер-министра, госминистром обороны Катара Халидом бен Мухаммедом аль-Аттыйей, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в регионе и вопросы, связанные с предложениями о создании системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Об этом сообщил в субботу МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-катарских отношений, включая график соответствующих контактов и мероприятий, - отмечается в пресс-релизе. - При этом констатировано, что углубление политического диалога, наращивание торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей отвечает долгосрочным интересам двух стран, служит делу обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке".

Как заявили в МИД, стороны также провели "обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии, Йемене, Ливии, в палестино-израильском урегулировании, на Африканском Роге с акцентом на разрешение сохраняющихся конфликтов и кризисов политическими методами, на основе инклюзивного и равноправного диалога, в четком соответствии с Уставом ООН и положениями международного права".

"Под таким углом были рассмотрены российские концептуальные предложения о создании системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.