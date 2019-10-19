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Исполняющим обязанности главы Магаса избран Руслан Арсамаков

Ранее этот пост занимал Магомет Марзиев

МАГАС, 19 октября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности главы администрации города Магаса в Ингушетии избран Руслан Арсамаков. Об этом сообщается на официальной странице горсовета в Instagram.

Ранее обязанности мэра Магаса исполнял Магомет Марзиев. На этом посту он сменил Беслана Цечоева, который покинул должность в связи с истечением срока полномочий.

"Депутатами горсовета был рассмотрен вопрос "Об исполняющем обязанности главы города Магас". Временно исполняющим обязанности главы города Магас избран Арсамаков Руслан Мустафаевич", - говорится в сообщении.

Руслан Арсамаков окончил Чечено-Ингушский государственный университет. С 1992 года проработал в различных частных коммерческих фирмах, занимался предпринимательской деятельностью. С 2007 по 2009 год в "Ингушэнерго" занимал должности начальника аудита. Последние годы был директором

МКУ "Электросети Магаса".

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РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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