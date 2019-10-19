Володин отметил роль Таджикистана в борьбе с терроризмом и наркотрафиком

ДУШАНБЕ, 19 октября. /ТАСС/. Таджикистан принимает на себя основную нагрузку среди стран Центральной Азии по противодействию терроризму и наркотрафику. Об этом в субботу заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на встрече со студентами и преподавателями Российско-таджикского славянского университета (РТСУ).

"Следует признать, что основную нагрузку в этом регионе на себя принимает Таджикистан. Нагрузку по противодействию терроризму, противодействию наркотрафику", - сказал Володин.

Спикер нижней палаты обратил внимание на последствия разгрома террористов в Сирии для безопасности в регионе. "После операции, которая проведена в Сирии, террористы разбегаются в разные государства. И многие из них перебрались в Афганистан, - отметил он. - Поэтому нам необходимо обсуждать эти вопросы, вырабатывать решения в рамках межпарламентского измерения, чтобы мы эффективно могли противостоять этому злу".

В связи с этим спикер Госдумы напомнил о предстоящем 5 ноября заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване (ПА ОДКБ). "Будем собираться, обсуждать вопросы безопасности коллективной, вопросы преодоления вызовов, формирования законодательства, занимаясь его гармонизацией и подготовкой модельных законов", - уточнил председатель Госдумы. "Для нас Таджикистан не только стратегический партнер, но и союзник. Союзник в вопросах коллективной безопасности", - подчеркнул Володин.

Председатель нижней палаты находится в Таджикистане с официальным визитом. Он уже провел переговоры с президентом страны Эмомали Рахмоном и председателем нижней палаты парламента Шукурджоном Зухуровым.

В ПА ОДКБ входят представители парламентов шести стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана. Всего в состав ассамблеи входят 79 депутатов и действуют три постоянные комиссии - по социально-экономическим и правовым вопросам, по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по вопросам обороны и безопасности.