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Володин заявил, что русский язык помогает гражданам Таджикистана реализовать себя в России

По словам спикера Госдумы, знание языка может предопределить карьеру граждан Таджикистана

ДУШАНБЕ, 19 октября. /ТАСС/. Владение русским языком дает возможность гражданам Таджикистана наиболее полно реализовать себя в России и построить там карьеру, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу в ходе посещения Российско-таджикского славянского университета (РТСУ) в Душанбе.

Выступая перед студентами и преподавателями, Володин заявил, что "ни в одной другой стране гражданин Таджикистана не может реализовать себя так, как в России". "Это возможно благодаря тому, что есть возможность изучать язык, потому что мы понимаем культуру друг друга и у нас есть общая история", - сказал Володин.

В ходе экскурсии по РТСУ, он добавил, что в случае с гражданами Таджикистана уровень знания русского языка предопределяет их карьеру.

"Для граждан Таджикистана это, если хотите, вопрос самореализации... На мой взгляд, гражданин Таджикистана может более успешно себя реализовать в России, чем в любой другой стране Европы. В Европе никто не ждет, в Америке тоже, а в России ждут - есть запрос, есть потребность. Но знание языка может предопределить карьеру", - сказал спикер Госдумы.

По его словам, в этом случае знание языка может сыграть ключевую роль в жизни человека. "Если государство думает о гражданах своей страны, оно этот вопрос решает. Надо отдать должное президенту Таджикистана Эмомали Рахмону: то, что он заложил основы изучения русского языка, и то, что он стал языком межнационального общения, во многом обеспечивает, в том числе, такое количество трудовых мигрантов в Россию с территории Таджикистана", - сказал Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
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