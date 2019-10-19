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Военная операция Турции на севере Сирии

Делегация дипломатов и военных из РФ обсудила с Асадом ситуацию на северо-востоке Сирии

Как сообщили в МИД РФ, стороны заявили о необходимости принять меры для деэскалации и обеспечения безопасности в этих районах

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российская межведомственная делегация и президент Сирии Башар Асад на встрече в Дамаске в пятницу призвали к принятию мер для деэскалации на северо-востоке арабской республики. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

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В нем отмечается, что на встрече присутствовали спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и представители Минобороны РФ. "В центре обсуждения находились вопросы текущей ситуации "на земле" в Сирии в свете роста напряженности на северо-востоке страны. Констатирована необходимость принятия мер для ее деэскалации и по обеспечению безопасности в данных районах", - указали в МИД РФ.

"Было выражено общее мнение, что путь к надежной и долгосрочной стабилизации территорий к востоку от реки Евфрат лежит через восстановление суверенитета и территориальной целостности страны, возвращение всех сирийских земель под контроль правительства САР", - подчеркнули на Смоленской площади. Стороны также подробно рассмотрели вопросы, связанные с запуском и налаживанием эффективной работы сирийского конституционного комитета.

Теги
СирияРоссияАсад, Башар ХафезВершинин, Сергей ВасильевичВоенная операция Турции на севере Сирии
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