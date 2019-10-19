МИД РФ предупредил россиян о возможных столкновениях в Барселоне 20 октября

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России предупредило о возможных столкновениях протестующих с полицией в Барселоне 20 октября. Соответствующее предупреждение разместил в субботу МИД России на своей странице в Facebook .

"МИД России сообщает, что 20 октября в Барселоне ожидаются дальнейшие акции протеста. На 12:00 запланирован митинг на площади Святого Иакова. Повышенные меры безопасности, ограничение дорожного движения. Не исключены столкновения манифестантов с силами правопорядка", - говорится в сообщении.

С понедельника в Каталонии проходят демонстрации, которые привели к беспорядкам. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости в 2017 году, к тюремному заключению на срок до 13 лет.