Замглавы МИД РФ обсудил с политбюро ХАМАС восстановление палестинского единства

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и члены политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук и Иззат ар-Ришк обсудили в субботу в Дохе восстановление палестинского национального единства. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы обсуждалась складывающаяся ситуация на палестинских территориях с упором на социально-экономическое положение в секторе Газа, задаче восстановления палестинского национального единства как необходимого условия реализации законных прав палестинского народа на обретение своего государства, - информировали в дипведомстве. - Затрагивались также вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-палестинских связей".