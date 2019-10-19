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Замглавы МИД РФ обсудил с политбюро ХАМАС восстановление палестинского единства

Как сообщили в МИД РФ, в ходе встречи также "затрагивались вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-палестинских связей"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и члены политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук и Иззат ар-Ришк обсудили в субботу в Дохе восстановление палестинского национального единства. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы обсуждалась складывающаяся ситуация на палестинских территориях с упором на социально-экономическое положение в секторе Газа, задаче восстановления палестинского национального единства как необходимого условия реализации законных прав палестинского народа на обретение своего государства, - информировали в дипведомстве. - Затрагивались также вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-палестинских связей".

Теги
ПалестинаРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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