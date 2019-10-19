Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Богданов обсудил с экс-главой коалиции сирийской оппозиции урегулирование кризиса в стране

Стороны обменялись мнениями по военно-политической и гуманитарной ситуации в Сирии

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и бывший глава Национальной коалиции сил сирийской революции и оппозиции Ахмед аль-Хатыб обсудили 18 октября в Дохе ситуацию в Сирии и урегулирование кризиса в этой арабской республике. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся военно-политической и гуманитарной ситуации в Сирии и вокруг нее с упором на задаче политического урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, нацеленной на обеспечение единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии", - говорится в сообщении.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииБогданов, Михаил Леонидович
Реклама на ТАСС
Замглавы МИД РФ обсудил с политбюро ХАМАС восстановление палестинского единства
Как сообщили в МИД РФ, в ходе встречи также "затрагивались вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-палестинских связей"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС