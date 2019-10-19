Богданов обсудил с экс-главой коалиции сирийской оппозиции урегулирование кризиса в стране

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и бывший глава Национальной коалиции сил сирийской революции и оппозиции Ахмед аль-Хатыб обсудили 18 октября в Дохе ситуацию в Сирии и урегулирование кризиса в этой арабской республике. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся военно-политической и гуманитарной ситуации в Сирии и вокруг нее с упором на задаче политического урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, нацеленной на обеспечение единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии", - говорится в сообщении.