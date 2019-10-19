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Парламентская делегация КНДР вылетела на переговоры в Москву

Посольство РФ в Пхеньяне сообщило, что в рамках предстоящего визита будет обсуждаться широкий круг вопросов

ПХЕНЬЯН, 19 октября. /ТАСС/. Делегация Верховного народного собрания (ВНС) КНДР вылетела в Москву на переговоры с российскими парламентариями. Об этом в субботу сообщило посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

"19 октября по приглашению председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко делегация Верховного народного собрания КНДР во главе с председателем Пак Тхэ Соном с рабочим визитом вылетела в нашу страну, - отмечается в сообщении дипмиссии. - В пхеньянском международном аэропорту Сунан делегацию провожал посол Александр Мацегора".

Как сообщает посольство, в рамках предстоящего визита будет обсуждаться широкий круг вопросов, в том числе экономическое и культурное сотрудничество, сотрудничество на межрегиональном уровне, а также запланированы встречи групп дружбы парламентов двух стран и беседа спикеров высших законодательных органов.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаКНДРРоссия
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