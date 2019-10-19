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Госдума запросит у министерств данные о реализации договоренностей Путина и Рахмона

Речь идет о договоренностях по торговле, миграции, образованию, культуре, туризму, защите прав потребителей, фитосанитарному надзору, а также по противодействию обороту наркотиков

ДУШАНБЕ, 19 октября. /ТАСС/. Российские парламентарии запросят у профильных министерств данные о реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи президентов РФ и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона в Москве в апреле текущего года. Об этом по итогам официального визита в Таджикистан сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе визита таджикского лидера Эмомали Рахмона в Россию были достигнуты межправительственные и межведомственные договоренности по торговле, миграции, образованию, культуре, туризму, защите прав потребителей, фитосанитарному надзору, а также по противодействию обороту наркотиков.

"Для нас важно, чтобы достигнутые договоренности были реализованы, - подчеркнул Володин. - Мы в рамках уже межпарламентских связей, парламентского измерения считаем правильным заслушать профильные министерства [о том], что выполнено по итогам достигнутых договоренностей на высшем уровне, как это все будет соизмеряться со временем реализации".

Спикер нижней палаты отметил ведущую роль лидеров двух стран в развитии двустороннего сотрудничества. "Наши главы государств многое сделали для того, чтобы отношения сегодня были выведены на самый высокий уровень", - сказал он. При этом зачастую исполнение решений, принятых на высшем уровне, "желает лучшего", добавил председатель Госдумы.

В рамках официального визита в Таджикистан Володин провел переговоры с президентом страны Эмомали Рахмоном и председателем нижней палаты таджикского парламента Шукурджоном Зухуровым.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
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