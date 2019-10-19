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Медведев рассчитывает на укрепление многостороннего российско-сербского сотрудничества

Российский премьер отметил, что ему очень приятно вновь посетить республику, в которой он бывал последний раз 10 лет назад

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассчитывает на укрепление многостороннего сотрудничества России и Сербии.

"Я хотел бы сказать, что мне приятно познакомиться с вами. И сегодняшние переговоры, и ваш достаточно скорый визит в Москву будут способствовать развитию нашего многостороннего сотрудничества", - заявил Медведев в субботу на встрече со своей сербской коллегой Аной Брнабич.

Ранее сообщалось, что Брнабич планирует посетить Москву 25 октября для участия в подписании соглашения о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Российский премьер напомнил, что в последний раз был в Сербии ровно 10 лет назад - 20 октября 2009 года. "Поэтому мне очень приятно посетить снова вашу дружественную страну, причем не просто так, а по очень хорошему поводу - 75-летию освобождения Белграда. Это наш общий праздник, с другой стороны, это хороший повод просто обменяться информацией, как развиваются наши отношения", - добавил российский премьер, поблагодарив за возможность встретиться и за прекрасную погоду в Белграде.

Со своей стороны, Брнабич поприветствовала коллегу и поблагодарила за то, что тот нашел время приехать на торжества и вместе с Сербией отпраздновать эту победу. "Для нас большая честь, что в этом году нашим гостем был президент Владимир Путин (визит состоялся в середине января - ред.). И ваш визит как раз дополнительно подтверждает уровень тех отношений, которые есть между Российской Федерацией и Сербией", - добавила она.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияСербия
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