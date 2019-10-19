Посол РФ: система Китая о предупреждении о ракетном нападении повысит безопасность региона

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Создаваемая Китаем с помощью России система предупреждения о ракетном нападении кардинальным образом повысит стабильность и безопасность в Восточной Азии. Об этом заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на вечере российско-китайской дружбы.

"Укрепляется сотрудничество России и Китая в области безопасности. Мы регулярно проводим совместные военные учения, тем самым дополняя военно-техническое взаимодействие, - отметил Антонов. - Помогаем нашим китайским партнерам создать систему предупреждения о ракетном нападении. Это кардинальным образом повысит уровень стабильности и безопасности в Восточной Азии".

По его словам, стороны традиционно выступают за становление многополярного мира, равную и неделимую безопасность. "Именно на такой основе должны строиться отношения между великими державами, в том числе и с США, - обратил внимание посол. - Москва и Пекин придерживаются принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Мы не поддерживаем "язык санкций", решительно против искусственных разделительных линий где бы то ни было".

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что российско-китайская повестка - всегда объединительная, нацеленная на учет интересов всех партнеров.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября на заседании клуба "Валдай" сообщил, что Россия помогает КНР создавать систему предупреждения о ракетном нападении, которая, по его словам, кардинальным образом повысит обороноспособность Китая. В настоящее время, пояснил президент, такие системы имеют только России и США.