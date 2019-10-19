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Медведев: Россия готова оказывать поддержку Сербии в сохранении суверенитета

Российски премьер отметил, что Москва заинтересована исключительно в мирном урегулировании существующей проблемы на Балканах на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Сербии Ана Брнабич Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Сербии Ана Брнабич
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на то, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной, и готова оказывать поддержку Сербии в сохранении суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в Народной скупщине Сербии.

"Россия поддерживает сербский народ и готова оказывать вам всю необходимую помощь в сохранении суверенитета и территориальной целостности", - сказал Медведев, добавив, что Москва заинтересована "исключительно в мирном урегулировании существующей проблемы (в регионе) на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244".

"Мы хотим, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной, и стремимся развивать отношения со всеми государствами (региона)", - добавил российский премьер. 

Медведев отметил, что исторически народы России и Сербии связывают особые отношения, и они не изменились.

Сохранить правду

Говоря о 75-летии освобождения Белграда от нацистских захватчиков, премьер отметил, что от таких сражений, как битва за Белград, зависела судьба не только Европы, но в значительной степени и всего мира. "Это событие одинаково дорого двум нашим народам. Это были кровопролитные и очень тяжелые бои, около 8 тыс. советских солдат и офицеров покоятся в вашей земле, и свыше 4 тыс. погибли только во время Белградской операции. Для нас очень важно, что в Сербии помнят их героизм и мужество, бережно ухаживают за могилами советских солдат. Вся Россия вам искренне за это признательна", - сказал Медведев.

Премьер-министр России также подчеркнул, что высоко ценит стремление руководства Сербии сохранить правду о Второй Мировой войне, "противостоять тому, что сегодня называют сознательным искажением истории". "Сегодня сносят памятники солдатам, которые освободили их от фашизма, а палачей, которые виновны в уничтожении огромного количества людей, объявляют национальными героями. А открытая пропаганда нацистских идей или агрессивные акции неонацистов становятся совершенно обыденным делом. Такое беспамятство просто опасно, потому что оно подрывает важнейшие принципы международных отношений, которые как раз и были выработаны после Второй Мировой войны", - указал глава российского правительства.

Он выразил уверенность, что "цель этих манипуляций - перекроить мир, подменить нормы международного права надуманными предлогами, которые позволяют продвигать всякого рода нелигитимные односторонние решения, оправдывать любые действия, в том числе самые деструктивные", - заявил он. Медведев отметил, что все это "создает условия для напряженности, для конфликтов, и в конечном счете ведет к нестабильности во всем мире".

Соглашение между ЕАЭС и Сербией

Премьер-министр РФ также объявил, что рассчитывает на подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сербией 25 октября.

"Буквально через несколько дней, 25 октября мы ожидаем в Москве вашего председателя правительства, госпожу Ану Брнабич. Я надеюсь, что наше общение закончится подписанием соглашения о свободной торговле между Республикой Сербия и Евразийским экономическим союзом", - сказал Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияСербия
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