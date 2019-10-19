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Медведев: насаждение демократии извне порождает хаос и ведет к распространению терроризма

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Насаждение моделей "правильной" демократии в Африке и на Ближнем Востоке ведет к тотальному распространению терроризма в мире. На это указал премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Народной скупщине Сербии.

"Насаждение известных моделей извне, объяснение того, как должна выглядеть демократия в той или иной стране в Африке или на Ближнем Востоке, порождает хаос на обширнейших территориях, ведет просто к уничтожению государств и тотальному распространению терроризма в мире", - заявил он.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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