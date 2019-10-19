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Медведев уверен, что санкции против РФ и ответные меры рано или поздно отменят

Российский премьер-министр заметил, что санкционный режим приносит прибыль аграриям как России, так и, например, Сербии как страны, не присоединившейся к ограничительным мерам в отношении РФ

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что санкции против РФ и ответные меры Москвы рано или поздно будут отменены.

"Санкции и наши ответные санкции, так называемые контрсанкции, - это не очень хорошо и, конечно, рано или поздно это все закончится", - сказал он, выступая в Народной скупщине Сербии.

Премьер-министр заметил, что санкционный режим приносит прибыль аграриям как России, так и Сербии как страны, не присоединившейся к ограничительным мерам в отношении РФ и не попавшей под контрсанкции. "Они [аграрии] просят нас, чтобы такое режим сохранялся как можно дольше, это позволит наращивать сотрудничество", - добавил глава кабмина.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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