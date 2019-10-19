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Медведев заявил, что Россия заинтересована в партнерских отношениях с Евросоюзом

Москва хочет иметь предсказуемого и ответственного соседа, сообщил российский премьер-министр

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не видит причин, почему Евросоюз не мог бы участвовать в формировании предложенного президентом РФ Владимиром Путиным большого евразийского партнерства.

"Мы хотим, чтобы мы могли сами определять пути развития своих экономик, внешнеторговых связей с Европой, включая важнейшие вопросы, такие как обеспечение потребности в энергоносителях", - сказал глава российского кабмина, выступая в Народной скупщине Сербии. "Это такая масштабная широкая идея, сопряжение этого партнерства, этого формата с другими интеграционными структурами - СНГ, ШОС и АСЕАН. Я не вижу причин, по которым и Евросоюз не мог бы подключиться к этой работе, тем более, что фрагменты этой работы все равно ведутся", - сказал он.

Медведев добавил, что РФ заинтересована в нормальных партнерских отношениях с ЕС. "Мы хотим иметь стабильного, экономически успешного, предсказуемого и ответственного соседа", - отметил премьер-министр. Он напомнил, что до кризиса объем российско-европейского экономического сотрудничества составлял больше €407 млрд, а потом "сдулся" в два раза. При этом Медведев оговорился, что нужно еще подсчитать, кто больше потерял.

Глава правительства подчеркнул, что Россия открыта к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Европейским Союзом, но только с пониманием того, что только на этих принципах можно выстроить равноправное партнерство.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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