Путин и Меркель обсудили урегулирование на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, подтвердили важность выполнения минского комплекса мер, достигнутых на встречах в "нормандском формате" по Украине. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе германской стороны.

"При обсуждении ситуации с урегулированием на Украине подтверждена важность неукоснительного выполнения положений минского комплекса мер и договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в "нормандском формате", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в Кремле отметили, что "в первую очередь это относится к имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а также к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское". Киев же под различными предлогами отказывается отводить оттуда свои подразделения и военную технику, указывается в сообщении.

"Что касается возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки", то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами. Условлено, что соответствующая работа продолжится по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств", - добавили в Кремле.

Урегулирование в Сирии

Путин и Меркель отметили важность учета интересов каждой этноконфессиональной группы в процессе политического урегулирования ситуации в Сирии.

"Рассмотрено положение дел на северо-востоке Сирии. Президент России подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны, - говорится в сообщении. - При этом должны быть учтены интересы каждой этноконфессиональной группы сирийского народа".

Кроме того, с обеих сторон была отмечена важность продвижения процесса политического урегулирования в Сирии, в том числе с учетом созыва в конце октября в Женеве первого заседания Конституционного комитета.

Деэскалация в Ливии

Россия и Германия готовы способствовать деэскалации в Ливии и оказывать поддержку усилиям по мирному разрешению конфликта в этой стране. "Лидеры затронули также ситуацию в Ливии и выразили намерение способствовать деэскалации, оказывать поддержку осуществляемым под эгидой ООН посредническим усилиям по мирному разрешению конфликта", - указывает пресс-служба Кремля.