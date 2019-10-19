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Борисов считает высокой вероятность новых поставок Турции российских ЗРК

Вице-премьер правительства РФ отметил, что исключать такой вариант точно нельзя

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов считает высокой вероятность нового контракта на поставку Турции российских зенитно-ракетных комплексов. "Я думаю, высокая вероятность, у них опцион есть, они вправе реализовать его", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос о том, ведутся ли предметные переговоры с Анкарой о возможных поставках Су-35 и Су-57, Борисов сказал: "Интерес (турецкого лидера) был неподдельным на авиасалоне МАКС. Они же выбрали С-400 и отстояли свое право закупить эту современную систему, как бы на них не давили".

"Возможно, они сделают выбор в сторону и нашей боевой авиации - ничто исключать нельзя", - добавил вице-премьер.

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ТурцияРоссия
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