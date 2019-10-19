Медведев отметил, что Россия и Сербия вышли на беспрецедентный уровень взаимопонимания

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия и Сербия вышли на беспрецедентный уровень взаимопонимания, но важно не утратить этот прогресс. Такое мнение он высказал по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем, комментируя его соответствующие высказывания.

"Я согласен с этим, самое главное его [взаимопонимание] не растерять", - подчеркнул премьер. "А не растерять его можно только в том случае, если мы будем оценивать целый ряд международных событий с близких точек зрения", - уверен глава кабмина.

Он вновь напомнил о позиции РФ по косовской проблематике. "Мы исходим из полной поддержки Сербией своего суверенитета и территориальной целостности и будем исходить из этого впредь", - сказа Медведев. Он добавил, что Россия спокойно относится к решениям Сербии, связанным с европейской интеграцией.

Доверительные отношения

Премьер-министр РФ также считает, что молодежь должна ценить мир, который обеспечили их предки.

"Когда я сегодня возлагал венки к мемориальным памятникам, то там были ребята, которые приехали из России, десятки ребят, - сказал глава российского правительства. - Очень важно, чтобы молодежь понимала на самом деле, сколь ценен мир и сколько сделали наши предки для того, чтобы он пришел на нашу землю".

Медведев подчеркнул, что задача современной власти делать отношения между странами максимально доверительными. При этом он отметил, что основа должна быть абсолютно прагматической. "Это главное. Если они [отношения] будут прагматичными, у них есть будущее, если мы будем пытаться использовать какие-то идеологические клише, то скорее всего эти отношения испортятся", - сказал он.

Политический торг историей

Позже российский премьер заявил, что исторические события не должны становиться предметом политического торга и манипуляций.

"Никто не против науки, исторической науки, никто не против тем более разных точек зрения. Но есть действительно черные страницы, есть светлые страницы. Вот это не должно быть предметом политического торга, манипуляций. Это всецело относится к таким событиям, как освобождение Белграда, победа во Второй мировой войне. Самое главное - оценка жертв, которые были принесены на алтарь освобождения наших стран и наших народов", - сказал Медведев по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Я очень рад, что этот день я провожу среди друзей и этот день особенный: 75 лет освобождения Белграда. Не так много в настоящий момент стран, о которых мы, во всяком случае, в России, можем сказать, что это наши друзья, но не просто друзья, а друзья, которые одинаково вместе с нами оценивают историю. История ведь штука такая противоречивая: люди очень любят эту историю переписывать. Подчас это приобретает отвратительные формы, особенно когда это касается событий, в отношении которых не должно быть споров", - отметил премьер.